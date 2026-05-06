Bombardieri UIL | Detassare gli aumenti contrattuali è un punto importante L’Istruzione? È tutto quello di cui il Paese ha bisogno INTERVISTA

A Riccione si svolge il XV Congresso nazionale della Uil Scuola, che si estende fino al 7 maggio e conta la presenza di oltre ottocento partecipanti provenienti da tutte le regioni, tra delegati, rappresentanti sindacali e alcune autorità straniere. Durante l’assemblea, si è parlato di detassare gli aumenti contrattuali come un punto rilevante, e si è sottolineato che l’istruzione rappresenta tutto ciò di cui il Paese ha bisogno.

Prosegue a Riccione la tre giorni del XV Congresso nazionale della Uil Scuola al Palacongressi. L’assemblea, aperta il 5 maggio e in programma fino al 7, ha portato in Riviera oltre ottocento persone: delegati da tutte le regioni, quadri sindacali, rappresentanti esteri e alcune autorità. Tra gli interventi attesi, quello del segretario generale nazionale della UIL, Pierpaolo Bombardieri. Quello della detassazione degli aumenti contrattuali per i dipendenti pubblici “rimane uno dei punti importanti” nelle politiche del lavoro, ha detto a margine del congresso, “perché tutto il settore del pubblico impiego, nonostante il rinnovo dei contratti che noi abbiamo accelerato, ha perso in questi anni tanto potere d’acquisto“.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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