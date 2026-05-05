San Carlo Buskers Festival il 9 e 10 maggio torna la magia dell' arte di strada | il programma della kermesse
Il San Carlo Buskers Festival si svolgerà il 9 e 10 maggio nell’area verde di San Carlo, frazione collinare di San Vincenzo. La manifestazione prevede spettacoli di artisti di strada che animeranno la piazza, offrendo intrattenimento gratuito a pubblico di tutte le età. La kermesse, giunta alla sua edizione annuale, trasforma l’area verde in un grande palcoscenico all’aperto, richiamando visitatori e appassionati di arti performative.
L'area verde di San Carlo, frazione collinare di San Vincenzo, torna a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra concerti, spettacoli, mercatini e street food. Sabato 9 e domenica 10 maggio torna infatti il San Carlo Buskers Festival, appuntamento che segna ormai da quattro anni.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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