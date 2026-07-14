Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che introduce il fermo preventivo anche per i minorenni. La decisione riguarda la possibilità di applicare questa misura prima di eventuali condanne definitive. Durante la conferenza stampa, il ministro dell’Interno ha spiegato le principali modifiche del testo, senza fornire dettagli aggiuntivi sui tempi o le modalità di applicazione.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo ddl Sicurezza: tra le principali novità il fermo preventivo applicato anche ai minorenni. A illustrare le novità in conferenza stampa, al termine della riunione del Cdm, è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il testo approvato reca ‘Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell’Interno’. Piantedosi: “Fermo preventivo esteso anche a minorenni”. “Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione a soggetti anche minorenni”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa post Cdm a seguito dell’approvazione del ddl sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fermo preventivo esteso ai minorenni: il Consiglio dei ministri approva il nuovo ddl Sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il governo approva il ddl sicurezza. Piantedosi: " Fermo preventivo esteso a minori"Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge sulla sicurezza, che include l'estensione del fermo preventivo anche ai minori.

Leggi anche: Piantedosi: “Fermo preventivo esteso ai minorenni”

Argomenti più discussi: Sicurezza, nuova stretta in arrivo:fermo preventivo esteso ai vigili; Sicurezza, ok a nuovo ddl in Consiglio dei ministri: cosa sappiamo.

Piantedosi: Fermo preventivo esteso ai minorenni x.com

Piantedosi: Fermo preventivo esteso ai minorenniIl consiglio dei ministri ha approvato il ddl sicurezza. Tra le novità, la possibilità di applicare la misura, che viene estesa anche alla polizia locale ... repubblica.it

Maranza, ok cdm al nuovo ddl sicurezza. Piantedosi: Fermo preventivo esteso a minorenni durante movidaIl Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge con disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio ... msn.com