Beatrice Venezi ha commentato il suo licenziamento dal teatro, affermando di essere stata usata e di non aver ricevuto supporto da parte di Giuli e Colabianchi. Secondo Venezi, Giuli non si sarebbe mai schierato in sua difesa, mentre Colabianchi non avrebbe fatto nulla per preparare il suo insediamento. La direttrice d’orchestra ha dichiarato che il comunicato di licenziamento sarebbe stato inviato dal ministero. La vicenda è stata oggetto di polemiche e dichiarazioni pubbliche.

Beatrice Venezi ritorna sul licenziamento da La Fenice: "Sono stata usata: in sette mesi Giuli non mi ha mai difesa e Colabianchi non ha fatto nulla per preparare il terreno al mio arrivo" Dopo mesi di polemiche, la direttrice d’orchestra,Beatrice Venezi, si sfoga in una nuova intervista aHoara Borselliper il suo podcastSette Vite. Senza farne mai il nome, Venezi punta il dito contro il sovrintendente delTeatro La Fenicedi Venezia, Nicola Colabianchi e critica il ministro della Cultura,Alessandro Giuli.Conclusosi il rapporto di collaborazione con la Fondazione, la direttrice d’orchestra afferma di essersi sentita “usata” e non “difesa“. Nemmeno Giuli, “in sette mesi“, avrebbe detto una parola in sua difesa e, aggiunge Venezi,“non ho le prove, ma risulterebbe che ilcomunicato del mio licenziamento sia partito proprio dal ministero“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fenice, Venezi contro Giuli e Colabianchi: ‘Il comunicato del mio licenziamento sarebbe partito dal ministero’

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l'intervista in dettaglio di Beatrice Venezi che ha causato il licenziamento dal Teatro La Fenice

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