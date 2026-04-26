Venezi la Fondazione Fenice annulla tutte le collaborazioni Da Giuli fiducia a Colabianchi Le reazioni | Scelta tardiva e inevitabile

La Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato la cancellazione di tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice, secondo quanto comunicato dal sovrintendente Nicola Colabianchi. La decisione viene descritta come tardiva e inevitabile da alcuni, mentre altri esprimono fiducia nella gestione. La notizia ha suscitato diverse reazioni tra gli addetti ai lavori e il pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa scelta.

VENEZIA - «La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi». Lo afferma una nota della Fondazione dopo la veemente polemica sorta per la dichiarazione attribuita alla direttrice d’orchestra (rilasciata in un’intervista al quotidiano argentino La Nación e pubblicata il 23 aprile) nella quale si afferma che i posti nell’orchestra veneziana si tramanderebbero «di padre in figlio». Gli sviluppi «La decisione - si spiega - è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Venezi, la Fondazione Fenice annulla tutte le collaborazioni. Da Giuli fiducia a Colabianchi. Le reazioni: «Scelta tardiva e inevitabile» Notizie correlate Beatrice Venezi, Teatro La Fenice annulla tutte le collaborazioni“La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future... Fondazione La Fenice: "Annullate tutte le collaborazioni con Venezi"«La Fondazione Teatro La Fenice , per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi , comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Amato (M5s): Da Venezi accuse inaccettabili a Fondazione Fenice, Colabianchi intervenga; Venezi, la Fondazione Fenice annulla tutte le collaborazioni. Da Giuli fiducia a Colabianchi. Le reazioni: Scelta tardiva e inevitabile; Fondazione La Fenice, 'annullate tutte le collaborazioni con Venezi; Beatrice Venezi, il contratto alla Fenice è un caso. Il teatro rifiuta di comunicarlo. Venezi, la Fondazione Fenice annulla tutte le collaborazioni. Da Giuli fiducia a Colabianchi. Le reazioni: «Scelta inevitabile e tardiva»VENEZIA - «La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro ... ilgazzettino.it La Fenice licenzia il direttore Venezi: perché la decisione di interrompere tutte le collaborazioniLa Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha deciso di annullare tutte le collaborazioni future con la direttrice d’orchestra, Beatrice Venezi. La comunicazione è arrivata attraverso una nota ... tg.la7.it La Stampa. . “La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi”. Si legge in una nota della Fondazione. “La decisione - si spiega - facebook.com facebook Fondazione La Fenice: "Annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi" x.com