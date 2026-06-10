La direttrice d’orchestra ha inviato una lettera legale al teatro, contestando la risoluzione del suo rapporto professionale annunciata dal sovrintendente. La comunicazione, inviata tramite avvocati, definisce il licenziamento come illegittimo. La collaborazione tra la direttrice e il teatro era stata interrotta senza ulteriori dettagli ufficiali. I rappresentanti legali della direttrice hanno dichiarato che risponderanno alle decisioni del teatro attraverso i canali giudiziari.

La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi ha fatto recapitare, attraverso i suoi avvocati, una lettera a La Fenice con cui contesta la decisione annunciata dal sovrintendente Nicola Colabianchi con cui si dichiarava risolta ogni collaborazione professionale tra il teatro veneziano e la Maestra. La decisione, precisa la missiva, sarebbe “nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio”. Ad anticipare la notizia, il sito di Repubblica. In una Pec inviata ieri sera alla fondazione lirico-sinfonica e alla vigilia della presentazione della stagione della Fenice 202627, Beatrice Venezi contesta la risoluzione del contratto. Beatrice Venezi al contrattacco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Venezi sfida La Fenice: “Licenziamento illegittimo”. Colabianchi: risponderanno i nostri avvocati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fenice, Colabianchi: «Venezi? Scelta che non rifarei»Il sovrintendente del teatro ha dichiarato che, dopo un anno alla guida, la gestione ha portato a indicatori positivi.

Fenice, orchestrali in rivolta: ‘Dopo Venezi anche Colabianchi si dimetta’Un nuovo fronte si apre nel mondo della musica e della politica in Italia, con gli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia che chiedono le...

Argomenti più discussi: La sfida tecnologica di Toyota, per la prima volta a Le Mans con il prototipo a idrogeno; Venezia la sfida del clima | arte e nuovi modelli tra laguna e San Marco.

Venezi impugna la lettera di recesso dalla Fenice, 'nulla e discriminatoria'La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice, comunicata il 26 aprile scorso dal sovrintendente Nicola Colabianc ... ansa.it

Fenice, scontro su Beatrice Venezi: impugna la risoluzione del contratto e parla di discriminazioneSecondo quanto riporta Adnkronos, che ha visionato la lettera inviata dagli avvocati dalla direttrice d'orchestra alla Fondazione lirico-sinfonica veneziana, la musicista sarebbe venuta a conoscenza a ... tg.la7.it