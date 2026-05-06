Caso Pamela Genini Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e furto

Un uomo di 53 anni, ex fidanzato della donna trovata senza vita, è stato convocato dai carabinieri e ha presentato il proprio legale. È stato iscritto nel registro degli indagati per vilipendio di cadavere e furto. La vicenda riguarda il caso di una donna di cui si stanno ancora chiarendo le circostanze della morte. Le forze dell’ordine continuano le indagini per approfondire i dettagli del procedimento.

Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, è indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della ventiduenne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato dal pm Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo. Con lui c'è il suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi,, Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, al centro dell'attenzione ci sarebbero le fotografie scattate da Dolci al sepolcro dell'ex fidanzata.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caso Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e furto Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci ha profanato il cadavere «L'uomo nel video è lui al 90%» Notizie correlate Pamela Genini, svolta nelle indagini sulla testa rubata: indagato l’amico Francesco Dolci per vilipendio di cadavere e furtoFrancesco Dolci, amico di Pamela Genini, risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell’ambito dell’indagine sul furto nel cimitero di... Bergamo, Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e furtoFrancesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, è indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Pamela Genini, parla Francesco Dolci: Non prendo soldi per le interviste; Caso Pamela Genini: la testa tagliata a novembre, l'ex in procura con un elenco di nomi e il giallo del capello biondo; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura. Pamela Genini e il caso della tomba profanata, l'ex fidanzato Dolci dai carabinieriLeggi su Sky TG24 l'articolo Pamela Genini e il caso della tomba profanata, l'ex fidanzato Dolci dai carabinieri ... tg24.sky.it Pamela Genini e la tomba profanata, indagato l’ex Francesco Dolci: è in caserma a BergamoAttesa una svolta nel caso del cadavere profanato della giovane donna: l’uomo è stato convocato dagli investigatori ... milano.repubblica.it Sul caso Genini, Francesco Dolci a Fanpage.it: “Scrivete che sono l’ex fidanzato, mi hanno cucito addosso il ruolo dell’ossessionato ma Pamela voleva stare con me” - facebook.com facebook Caso Pamela Genini, l'audio di Pamela: "Dolci vuole sempre tenere qualcosa di me" #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com