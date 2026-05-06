Caso Pamela Genini Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere | perquisita l' abitazione

Un uomo di 41 anni, ex fidanzato della vittima, è stato portato al comando dei carabinieri insieme al suo avvocato. Durante l'operazione sono state eseguite delle perquisizioni nella sua abitazione. L'indagato è coinvolto in un procedimento per vilipendio di cadavere. La vicenda riguarda il caso di una donna deceduta di cui si stanno ancora chiarendo le circostanze.

Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, è indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sulla asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne che sarebbe stata uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre, secondo l'accusa, dal compagno Gianluca Soncin. Dolci è arrivato prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo ed è stato interrogato dal pm Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo alla presenza del suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi. L'abitazione è stata perquisita.,, Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, al centro dell'attenzione ci sarebbero le fotografie scattate da Dolci al sepolcro dell'ex fidanzata.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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