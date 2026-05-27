La madre di Pamela Genini ha accusato pubblicamente l’ex fidanzato della figlia, unico indagato per aver profanato la sepoltura e vilipeso la salma. Secondo la donna, l’uomo sarebbe una persona “perfida e pericolosa” e non avrebbe intenzione di confessare. La famiglia si è rivolta alle autorità, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’episodio.

L'uomo, ex fidanzato di Genini, è l'unico indagato per la profanazione della tomba e il vilipendio della salma della giovane La madre di Pamela Genini, Una Smirnova, ha attaccato Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba della figlia. Intervenuta a La vita in diretta, la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pamela Genini, la madre attacca l'ex Francesco Dolci: "Persona perfida e pericolosa, è vendicativo e non confesserà"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pamela Genini, duro attacco di mamma Una a Francesco Dolci: "Persona perfida, è vendicativo e non confesserà"La madre di Pamela Genini ha criticato pubblicamente Francesco Dolci, affermando che da mesi lo vede in televisione diffamare sua figlia.

Testa di Pamela Genini trafugata, la madre attacca Francesco Dolci: "Non collabora, è una persona pericolosa"La madre di Pamela Genini ha dichiarato in diretta televisiva di essere convinta che Francesco Dolci non collabori nel caso della scomparsa della...

Temi più discussi: Profanazione Genini: il presunto movente di Dolci, parla la madre di Pamela - 20/05/2026; Pamela Genini, i carabinieri cercano la testa della 29enne nelle aree rurali di proprietà dell’ex Francesco Dolci; Pamela Genini, il dossier sul femminicidio e la tomba profanata; Testa di Pamela Genini trafugata, la madre attacca Francesco Dolci: Non collabora, è una persona pericolosa.

Pamela Genini, la madre contro Francesco Dolci: Pamela mi scriveva che era una brutta persona x.com

Pamela Genini, duro attacco di mamma Una a Francesco Dolci: Persona perfida, è vendicativo e non confesseràLa mamma di Pamela Genini ha detto che da sette mesi Francesco Dolci è in tv a diffamare la figlia e ciò la fa stare molto male ... virgilio.it

Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci contro le amiche e la mamma: Mai vista piangereFrancesco Dolci ritorna all'attacco della madre e delle amiche di Pamela Genini: Mai vista piangere e parla del certificato di morte ... virgilio.it