In un processo a Napoli per l'omicidio di Martina Carbonaro, l’ex fidanzato, un ventenne, si è scusato in aula, affermando di provare dispiacere ma di non poter perdonarsi. Durante l’udienza, ha dichiarato di non perdonare sé stesso per quanto accaduto. La madre della vittima ha manifestato rabbia in tribunale, mentre il processo prosegue.

"Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa”. Dichiarazioni spontanee in aula di Alessio Tucci, ventenne reo confesso, all’avvio dell’udienza del processo a Napoli per l'omicidio della sua ex fidanzata Martina Carbonaro. “Io non ho mai minacciato lei e altri. - ha aggiunto Tucci in lacrime - Ho sentito un messaggio che abbiamo sentito alla scorsa udienza: 'Devi morire per amore'. Intendevo dire come sto soffrendo io devi soffrire tu', non intendevo cose assurde". Parole pronunciate in presenza della madre della ragazza uccisa ad Afragola nel maggio 2025. La donna ha ricambiato però con uno sguardo severo e scuotendo ripetutamente il capo attraverso uno dei monitor presenti nell'aula 116 del tribunale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Femminicidio Martina Carbonaro, l’ex Alessio Tucci si scusa: la rabbia della madre in aula

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Femminicidio Martina Carbonaro, via al processo: la mamma chiede fine pena mai

Notizie e thread social correlati

Femminicidio Martina Carbonaro, Alessio Tucci: «Chiedo scusa ma non perdono»L’uomo coinvolto nel femminicidio di Martina Carbonaro ha detto di non perdonarsi e di chiedere scusa, ma di non voler perdonare se stesso.

Femminicidio Martina Carbonaro, genitori minacciati dai parenti di Alessio Tucci: gesto del taglio della golaDurante un'udienza in tribunale, i genitori di Martina Carbonaro sono stati minacciati dai parenti di Alessio Tucci.

Temi più discussi: Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro: perseguita una 17enne per mesi, arrestato 23enne; Casoria, minacce choc alla fidanzatina: Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro; Ti faccio uscire al telegiornale, fai la fine di Martina Carbonaro: arrestato 23enne a Casoria; Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro: 23enne arrestato a Casoria per stalking.

Femminicidio di Martina Carbonaro, l’assassino Alessio Tucci in lacrime in aula: Non perdono me stessoDurante l'udienza il 20enne reo confesso è in videoconferenza e si rivolge alla madre della vittima, Enza Cossentino, presente in aula ... fanpage.it

Femminicidio Martina Carbonaro, l’ex Alessio Tucci si scusa: la rabbia della madre in aulaLeggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Martina Carbonaro, l’ex Alessio Tucci si scusa: la rabbia della madre in aula ... tg24.sky.it

Omicidio Carbonaro, la 14enne si confidava con l'Ai: Vuole controllare il mio cellulare. Le chat a processo, lui scriveva: Devi morire per amore reddit