L’uomo accusato di aver ucciso la giovane Aurora Tila si è confessato in aula, dichiarando di averla gettata dal balcone del settimo piano il 25 ottobre 2024. La ragazza, 13 anni, è morta dopo essere caduta dal palazzo in cui abitava a Piacenza. La confessione è arrivata nel corso del processo, dove si sta valutando la dinamica dei fatti.

Ha confessato di aver ucciso lui Aurora Tila, 13 anni, gettandola il 25 ottobre 2024 dal balcone del settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza. L’ex fidanzato della 13enne ha ammesso la sua responsabilità nel corso del processo di Appello dopo la condanna a 17 anni da parte del tribunale dei minorenni: il giovane, 15enne all’epoca dei fatti, ha chiesto scusa ai familiari della giovanissima per quanto fatto e anche per il ritardo con cui è arrivata la confessione. L’udienza è stata rinviata al 10 settembre. “Oggi abbiamo avuto la conferma di quello che già sapevamo ed era stato ricostruito con il lavoro della procura di Piacenza e il processo svolto presso il tribunale per i minorenni: ha ucciso Aurora che aveva solo 13 anni “, ha spiegato l’avvocato Emilio Malaspina, legale della madre della 13enne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Aurora Tila, l’ex fidanzato confessa il femminicidio in aula

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