Una confessione inaspettata, che arriva nella cornice del processo in appello per l’omicidio diAurora Tila, la 13enne morta il 25 ottobre 2024 precipitando dal settimo pianodella casa nella quale viveva insieme alla madre e alla sorella. L’ex fidanzato della minore, oggi 16enne,ha confessato di essere stato lui a gettare dal balcone la ragazza. L’avvocato della madre della vittima, Emilio Malaspina, dichiara che “con la confessione si chiude un cerchio. Ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua”. In primo grado il giovane imputato è stato condannato a 17 annidal Tribunale per i minorenni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Aurora Tila, l’ex fidanzato confessa in appello il femminicidio della 13enne

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FEMMINICIDIO Aurora TILA, confessa il FIDANZATO della 13enne

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Femminicidio Aurora Tila, al processo d'appello l'ex fidanzato della 13enne confessa: «L'ho uccisa io gettandola giù dal balcone»L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di averla uccisa, affermando di averla gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024.

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Durante il processo d'appello in corso a Bologna, l'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di aver ucciso la 13enne morta a Piacenza il 25 ottobre 2024, spingendola da un edificio all'ottavo piano. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minor x.com

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