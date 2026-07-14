Federico Cinà spreca un match-point e viene eliminato da Halys a Gstaad

Notizia in breve

Federico Cinà ha esordito nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Gstaad, dopo aver vinto due partite nelle qualificazioni. Nel match contro Halys, Cinà ha avuto un match-point ma l’ha sprecato e ha perso l’incontro in due set. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 7-6, con Halys che ha conquistato la qualificazione al turno successivo.