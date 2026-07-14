Federico Cinà spreca un match-point e viene eliminato da Halys a Gstaad
Federico Cinà ha esordito nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Gstaad, dopo aver vinto due partite nelle qualificazioni. Nel match contro Halys, Cinà ha avuto un match-point ma l’ha sprecato e ha perso l’incontro in due set. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 7-6, con Halys che ha conquistato la qualificazione al turno successivo.
Federico Cinà ha fatto il proprio esordio nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Gstaad, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni nel corso del weekend (7-5, 6-3 contro il tedesco Zahraj e 6-4, 6-3 contro il francese Hemery). Il numero 184 del mondo è stato impegnato al primo turno sulla terra rossa svizzera contro il francese Quentin Halys (numero 90 del ranking ATP), dando vita a un avvincente confronto che si è deciso al tie-break del terzo set dopo due ore e otto minuti di grande battaglia. Il ribattezzato Pallino ha perso per 6-3, 3-6, 7-6(6) e deve dunque salutare il mattone tritato elvetico, non meritandosi l’ottavo di finale contro il kazako Alexander Bublik (testa di serie numero 1 del tabellone). 🔗 Leggi su Oasport.it
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