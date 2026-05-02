Nel match di semifinale della Champions League 2026, Conegliano ha conquistato i primi due set, portandosi avanti 2-0. Tuttavia, il VakifBank ha reagito rimontando da uno svantaggio di due set, riuscendo a vincere le successive tre frazioni di gioco. La partita si è conclusa con il trionfo delle turche, che hanno eliminato le italiane e impedito loro di accedere alla finale.

Conegliano ha dettato legge nei primi due set della semifinale della Champions League 2026 di volley femminile, si è issata sul 22-17 nel terzo parziale e ha poi avuto a disposizione quattro match-point (di cui due consecutivi sul 24-22), ma proprio sul più bello le Campionesse d’Europa uscenti si sono bloccate e hanno subito la portentosa rimonta del VakifBank Istanbul. La corazzata turca, sostenuta dal proprio pubblico che ha gremito gli spalti della Ulker Sports and Event Hall di Istanbul (8.200 spettatori dichiarati), ha ribaltato il risultato e ha trionfato al tie-break dopo 144 minuti di autentica battaglia. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno fatto festa per 3-2 (22-25; 18-25; 29-27; 25-23; 15-11) e domenica 3 maggio (ore 19.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano spreca 4 match point e il VakifBank rimonta da 0-2: addio finale di Champions League, le Pantere abdicano

Notizie correlate

LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere non sfruttano non chiudono, le turche vincono 27-28 il terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.

LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere dominano e vincono 25-18 il secondo set della semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: LIVE! VakifBank-Conegliano 1-2: le Pantere sprecano 4 match point.

Conegliano spreca 4 match point e il VakifBank rimonta da 0-2: addio finale di Champions League, le Pantere abdicanoConegliano ha dettato legge nei primi due set della semifinale della Champions League 2026 di volley femminile, si è issata sul 22-17 nel terzo parziale e ... oasport.it

Volley Champions, psicodramma Conegliano: spreca 4 palle match e cede al tiebreak al VakifBank. Ora AntropovaVolley, final four Champions League: clamoroso harakiri di Conegliano che sciupa 4 palle match nel terzo set e si fa rimontare dal VakifBank, che trionfa in rimonta con super Boskovic e Markova ... sport.virgilio.it