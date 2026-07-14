La Federal Reserve ha dichiarato un impegno deciso a far tornare stabile l’inflazione, affermando che il rialzo degli ultimi cinque anni sarà superato. Il presidente della banca centrale ha assicurato che verranno adottate le politiche appropriate per raggiungere questo obiettivo. La comunicazione è avvenuta in una dichiarazione ufficiale senza ulteriori dettagli sui provvedimenti specifici che saranno messi in atto.

Washington, 14 lug. (askanews) - "Il rialzo dell'inflazione degli ultimi cinque anni sarà una cosa del passato". E alla Federal Reserve e "adotteremo la politica giusta" in tal senso. Lo afferma il presidente della Fed, Kevin WaRsh nelle dichiarazioni introduttive della sua audizione al congresso. Il direttorio, il Fomc "non tollera inflazione persistentemente elevata. E abbiamo un impegno risoluto a ripristinare la stabilità dei prezzi. Questo - ha spiegato - è stato il focus della nostra riunione di giugno in cui abbiamo deciso di mantenere i Federal fans ha una forchetta del 3,50-3,75%". Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Fed, Warsh: impegno risoluto a ripristinare la stabilità dei prezzi

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