? Domande chiave Come influirà l'impennata della benzina sulle decisioni di Warsh a giugno?. Perché il nuovo presidente della Fed ha definito l'inflazione una scelta?. Chi pagherà il prezzo se i tassi verranno tagliati per politica?. Come cambierà il potere d'acquisto con l'inflazione alla produzione al 6%?.? In Breve Prezzi produzione saliti al 6% ad aprile con benzina in aumento del 15,6%.. Lagarde sostiene l'eredità di Powell in contrasto con la linea di Warsh.. Inflazione beni di consumo cresciuta del 2% su base congiunturale ad aprile.. Conflitto in Iran spinge i costi petroliferi alimentando la spirale dei prezzi.. Il nuovo presidente della Federal Reserve, Warsh, assume il comando della banca centrale statunitense proprio mentre i prezzi alla produzione negli Stati Uniti registrano un balzo annuo del 6% ad aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fed, Warsh subentra con l’inflazione al 6%: sfida ai prezzi in corsa

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