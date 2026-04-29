A maggio, Kevin Warsh diventerà ufficialmente il nuovo presidente della Federal Reserve, assumendo il ruolo di guida della banca centrale statunitense. Attualmente, si discute sulla possibilità di un taglio dei tassi di interesse nel contesto delle decisioni future. Warsh ha parlato di una “sana lotta in famiglia” all’interno del Comitato per le decisioni di politica monetaria, il FOMC, che si riunisce per stabilire le prossime mosse sulla politica monetaria.

Il futuro presidente della Fed Kevin Warsh aspira ad una "sana lotta in famiglia" all'interno del FOMC, il Comitato per le decisioni di politica monetaria, quando assumerà di fatto la guida della banca centrale statunitense a maggio. E' quanto scrive Reuters, indicando che ogni ostacolo alla sua elezione è stato rimosso, con la risoluzione dell'indagine penale su Powell che sblocca la formalizzazione della sua nomina da parte del Congresso. La Commissione bancaria del Senato si appresta proprio oggi ad approvare la nomina di Warsh, che verrà poi sottoposta all'approvazione dell'Aula.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fed, la nuova era Warsh inizierà con un taglio dei tassi?

IT'S DONE: Kevin Warsh Will Kill The Dollar on THIS Date

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