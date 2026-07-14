Alle 19:00 è stato introdotto un nuovo elemento nel laboratorio di Ultimate Team, denominato Evo Ardore giovanile. Si tratta di un aggiornamento destinato a rafforzare i giocatori più giovani della squadra, migliorandone le caratteristiche. L’obiettivo è rendere più competitivo il reparto dei talenti emergenti, attraverso modifiche specifiche ai loro parametri. L’aggiornamento è parte di una serie di interventi mirati a migliorare la stabilità e la performance della rosa.

Il laboratorio di Ultimate Team continua a sfornare aggiornamenti mirati per blindare la spina dorsale della vostra squadra. Alle ore 19:00 ha fatto il suo debutto ufficiale Ardore giovanile, un percorso di potenziamento nato con un obiettivo chiarissimo: trasformare una giovane promessa della vostra mediana in una diga insuperabile davanti alla difesa, andando a potenziare drasticamente tutte le statistiche fisiche e difensive chiave della carta. Questa evoluzione rappresenta un’occasione imperdibile per aggiornare il meta del vostro club: è completamente gratuita ed è ripetibile ben 2 volte. Avete a disposizione esattamente 17 giorni di tempo (arrotondando il timer di 16 giorni e 23 ore) per selezionare i vostri candidati e completare le sfide sul campo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, muro in mediana: arriva l’Evo Ardore giovanile (youthful valor)

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