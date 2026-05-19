Gabbie difensive e muscoli per il tuo club. EA Sports ha ufficialmente rilasciato “A lezione di difesa”, una nuova Evoluzione pensata per colmare le lacune difensive dei tuoi giocatori e regalare un arsenale completo di PlayStyle da top player. Scopriamo costi, requisiti e come sfruttarla al meglio per blindare la tua squadra. Nelle partite più tese di Ultimate Team, avere difensori o centrocampisti capaci di leggere in anticipo le linee di passaggio e di effettuare tackle puliti fa tutta la differenza del mondo. Questa nuova Evoluzione, intitolata “A lezione di difesa”, non tocca le statistiche numeriche ma punta tutto sulla caratterizzazione tecnica della carta, sbloccando i migliori stili di gioco difensivi del simulatore calcistico. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, “A LEZIONE DI DIFESA”: LA NUOVA EVO PER COSTRUIRE UN MURO INSUPERABILE (defensive masterclass)

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