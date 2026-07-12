Il laboratorio di Ultimate Team ha lanciato un nuovo percorso di potenziamento chiamato Evo speciale, pensato per migliorare la pressione sotto porta e la precisione nei calci di rigore. Questa novità si inserisce nella campagna Phenoms, che ha recentemente riproposto eventi dedicati ai penalty. La modalità offre un metodo esclusivo per potenziare le abilità dei calciatori nei tiri dagli undici metri, con l’obiettivo di rendere più affidabili le esecuzioni di rigore.

In concomitanza con il ritorno degli eventi speciali dedicati ai penalty all’interno della campagna Phenoms, il laboratorio di Ultimate Team introduce un percorso di potenziamento unico nel suo genere, mirato a risolvere uno dei problemi più frustranti in-game: la pressione sotto porta e la precisione dagli undici metri. La nuova Evoluzione si chiama Dall’errore al gelo ed è stata progettata appositamente per trasformare i vostri attaccanti o centrocampisti più imprecisi in cecchini spietati, capaci di mantenere una calma glaciale anche nei momenti più tesi della partita. Questo slot presenta due grandissimi vantaggi: è completamente gratuito ed è ripetibile ben 2 volte, permettendovi di sistemare contemporaneamente due elementi diversi del vostro club. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, rigoristi infallibili: arriva l’Evo speciale

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