Un uomo ha dichiarato di essere stato accusato ingiustamente di ricettazione di borse griffate, affermando di aver passato quasi tre anni sotto processo. In tribunale, ha espresso soddisfazione per la sua innocenza, pur aggiungendo di sentirsi stanco e deluso per il lungo periodo di accuse infondate. La vicenda riguarda un procedimento legale che si è concluso con una smentita ufficiale, confermando l’estraneità dell’indagato ai reati contestati.

«Sono molto contento, ho sempre detto di essere innocente, ma sono anche stanco e avvilito, perché per due anni e dieci mesi sono stato accusato di qualcosa che non ho commesso. Oggi finalmente è stato dimostrato che io con la gestione del negozio non c’entro e che qualcuno ha sbagliato», con queste parole Matteo Viacava, il sindaco di Portofino, si è sfogato ad Adnkronos a seguito dell’assoluzione con formula piena da parte del giudice monocratico del tribunale di Genova, Alberto Barillari dall’accusa di falso e ricettazione in un’intricata vicenda in merito a borse di griffe contraffatte trovate nella tabaccheria, che all’epoca gestiva con una sua socia, situata nel centro urbano del ponente ligure. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fatto Quotidiano, ricettazione di borse griffate? Altro sfondone: la smentita in tribunale

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