Un giovane di 20 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Capri con l'accusa di aver rubato due borse di lusso del valore complessivo di 30 mila euro da una boutique. Secondo quanto ricostruito, ha preso le borse e si è allontanato senza pagare. La polizia, intervenuta sul posto, lo ha fermato e arrestato per furto aggravato.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ accusato di essersi impossessato di due borse di lusso griffate del valore di 30 mila euro, il 20 enne arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato per furto aggravato a Capri. L’uomo ha precedenti di polizia, anche specifici. Gli agenti del commissariato di Capri, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in una boutique dove hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva sottratto le due borse di lusso per poi darsi alla fuga in direzione di via Padre Serafini Cimmino. I poliziotti, a seguito di un’attività d’indagine lampo, e grazie anche alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza isolani, hanno identificato e intercettato l’uomo in una struttura ricettiva, trovandolo in possesso della refurtiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ruba due borse “griffate” in una boutique di Capri, in manette un 20enne

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