Nella notte, un pensionato è stato arrestato con l’accusa di aver rubato diverse borse di marca in una boutique di lusso. Secondo le indagini, un ciclista ha contribuito all’identificazione del ladro grazie al casco che indossava, rendendolo riconoscibile. Durante l’episodio, altri negozi sono stati vittima di furti simili, tutti avvenuti nella stessa notte. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

? Punti chiave Come ha fatto un ciclista a farsi scoprire grazie al casco?. Quali altri negozi sono stati colpiti nella stessa notte?. Perché i ladri hanno usato metodi diversi per i due furti?. Dove sono finiti i flauti d'argento rubati nel secondo colpo?.? In Breve Furto in via Ghislandi con 75mila euro di flauti e ottoni rubati.. Identificato ciclista tramite casco dalle telecamere dopo il colpo di giovedì.. Recuperate borse Aesther Ekme e sandali Gianvito Rossi nella casa del settantacinquenne.. Indagini su due complici con Cinquecento per il colpo alla boutique.. Un pensionato di 75 anni originario di Villa di Serio è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile dopo aver sottratto oggetti di lusso dalla boutique di Tiziana Fausti sotto i portici del Sentierone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boutique di lusso: preso il pensionato che rubò borse griffate

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