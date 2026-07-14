Quattro persone sono state indagate per furto e spaccio di farmaci sottratti da ospedali toscani. L’indagine, coordinata dalla procura di Pistoia e condotta dai Carabinieri di Firenze, ha portato al sequestro di numerosi medicinali. Le accuse riguardano peculato e spaccio di sostanze medicinali, con i dettagli ancora in fase di approfondimento. La polizia ha identificato i sospettati e sequestrato farmaci che sarebbero stati rivenduti a tossicodipendenti.

È di quattro indagati e numerosi sequestri il bilancio di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia e condotta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri di Firenze. Le misure cautelari sono state eseguite il 13 luglio 2026, a seguito di un’articolata attività investigativa avviata nel 2025 per contrastare l’illecito utilizzo del fentanyl e altri farmaci ad azione stupefacente, sottratti da strutture sanitarie e rivenduti a tossicodipendenti. Le indagini e la scoperta delle ricette false Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha preso avvio da un controllo di routine presso alcune farmacie del territorio pistoiese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Farmaci sottratti da ospedali in Toscana e rivenduti a tossicodipendenti, 4 indagati per peculato e spaccio

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