A Napoli, un'operazione di polizia ha portato all'arresto di 30 persone tra accusati e indagati, coinvolte in un traffico illecito di dati personali. Secondo le indagini, alcuni agenti di polizia infedeli avrebbero sottratto informazioni di cantanti e calciatori, rivendendole successivamente. La maxi-operazione ha smantellato un'organizzazione criminale attiva nel settore, con diverse persone coinvolte in attività illecite legate alla gestione e alla vendita di dati rubati.

A Napoli una maxi-operazione ha smantellato una grande organizzazione criminale che rubava e vendeva dati sensibili di calciatori e vip, tra gli indagati poliziotti e dirigenti Poste “Poliziotti infedeli si sono venduti e per soldi, con un tariffario, usavano computer e password per esfiltrare dati su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantati e calciatori famosi e hanno ceduto queste informazioni“. E’ Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, a rendere nota la presunta grande organizzazione criminale, smantellata grazie a questa maxi-operazione, e che vede iscritte nel registro degli indagati 30 persone, di cui 29 raggiunti dalle misure cautelari.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Napoli, “dati di cantanti e calciatori rubati da poliziotti infedeli e rivenduti”: 30 tra arresti e indagati

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#Napoli #Gratteri Poliziotti infedeli esfiltravano e si vendevano dati su imprenditori, personaggi dello spettacolo, calciatori famosi. Applicavano un tariffario preciso. I dati venivano venduti a agenzie di investigazione private. Una 30ina le misure cautelari. x.com

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