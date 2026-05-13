Nel corso degli ultimi due anni, sono stati registrati più di un milione e mezzo di accessi non autorizzati alle banche dati riservate. Recentemente, un’indagine ha portato all’arresto di dieci persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di ventinove individui, tra i quali alcuni poliziotti considerati infedeli. Secondo quanto riferito, i dati di calciatori e personaggi pubblici sono stati sottratti e rivenduti a circa 25 euro ciascuno.

In due anni sono stati oltre un milione e mezzo gli accessi abusivi alle banche dati riservate, con tariffe che andavano dai 6 ai 25 euro Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha rivelato che dei poliziotti infedeli avrebbero rubato dati di calciatori e vip, tra cui cantanti e attori, rive.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Napoli, Gratteri: "Dati di calciatori e vip rubati da poliziotti infedeli e rivenduti a 25€, 29 indagati, 10 arresti" - VIDEO

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