Il rapper italo-domenicano Faneto, alias Valentin Antonio Seguera, è stato condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti nei confronti dell’ex fidanzata. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario che ha accertato le accuse di comportamenti violenti nei confronti della donna. La condanna arriva dopo un procedimento durato diversi mesi, durante i quali sono stati ascoltati testimoni e analizzati i riscontri presentati in tribunale.

È ditre annila pena inflitta al rapper italo-domenicanoFaneto, alias Valentin Antonio Seguera, con l’accusa dimaltrattamenti nei confronti dell’ex fidanzata. Il 22enne era stato denunciato, a maggio 2025, dalla ragazza per delle presunte violenze subite durante la loro relazione. A stabilire la condanna è stata la gup di Milano, Chiara Valori. Secondo quanto emerso, il pm Andrea Zanoncelli, coordinato dall’ex aggiunta Letizia Mannella, aveva chiesto una condanna di sei mesi in più rispetto a quella inflitta. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti,gli episodi contestai al rapper sarebbero quattro. I presunti maltrattamenti sarebbero avvenuti in alberghi in cui la coppia aveva soggiornato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Faneto condannato per maltrattamenti all’ex fidanzata: 3 anni per il rapper

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