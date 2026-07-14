Il rapper Faneto, nome d’arte di Valentin Antonio Segura, di 23 anni, è stato condannato a tre anni di carcere. La sentenza riguarda accuse di maltrattamenti e percosse nei confronti dell’ex fidanzata. La decisione è stata emessa da un tribunale dopo un procedimento giudiziario. La condanna si basa su prove e testimonianze raccolte durante il processo.

Il rapper Faneto, all’anagrafe Valentin Antonio Segura, 23 anni, è stato condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti e percosse ai danni dell’ex fidanzata. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi dalla gup di Milano Chiara Valori nel processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta della Polizia, coordinata dal pm Andrea Zanoncelli. La ex fidanzata, che lo scorso anno aveva denunciato il rapper, aveva anche pubblicato sul proprio profilo Instagram le foto dei lividi e delle presunte violenze. Nell’ottobre 2025, inoltre, nei confronti dell’artista italo-dominicano era stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il rapper Faneto condannato a tre anni: maltrattamenti e percosse all’ex fidanzata

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