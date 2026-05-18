Un uomo di Borgomanero è stato condannato a tre anni e dieci mesi di reclusione per maltrattamenti familiari. Le violenze sono iniziate all’interno dell’abitazione, dove l’uomo ha aggredito ripetutamente la donna. Durante gli episodi, sono state segnalate minacce gravi e insulti che hanno causato traumi psicologici alla vittima. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno raccolto le testimonianze e avviato il procedimento giudiziario. La sentenza definitiva conferma la condanna dell’imputato.

? Punti chiave Come sono iniziate le violenze tra le mura di casa?. Quali minacce terribili ha subito la donna durante gli attacchi?. Perché il tribunale ha deciso di assolvere l'uomo per danneggiamento?. Quanto denaro dovrà versare l'aggressore come risarcimento alla vittima?.? In Breve Aggressioni fisiche e minacce con coltello tra estate 2019 e dicembre 2020.. Vittima risarcita con provvisionale di 10 mila euro dal tribunale.. Episodio di tè bollente e minacce con olio il 30 novembre 2020.. Proscioglimento per danneggiamento dopo la remissione della querela della parte civile.. Il cinquantunenne G.F. è stato condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni, dopo una serie di violenze subite dalla compagna tra l’estate del 2019 e il dicembre del 2020 a Borgomanero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borgomanero, condannato per maltrattamenti: 3 anni e 10 mesi di carcere

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