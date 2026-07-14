Un hotel per famiglie si trova a pochi chilometri dal centro di una città croata, sulla penisola di Punta Skala. Il Falkensteiner Family Hotel Diadora è parte del resort Falkensteiner Punta Skala, noto per le sue strutture dedicate alle famiglie. La località è raggiungibile facilmente e si distingue per la posizione vicino alle strade bianche del centro cittadino. La struttura offre servizi e alloggi pensati per famiglie con bambini.

Ed è proprio a una manciata di km da questa città, dove le strade bianche del centro catturano l'attenzione, si trova la penisola del Falkensteiner Punta Skala Resort. Una destinazione pronta a rispondere alle esigenze di tutti: da chi è alla ricerca di un momento di relax nella spa - di oltre 6000 metri quadrati - a chi vuole soggiornare in una villa extra-lusso dotata di tutti i comfort fino a chi non vuole rinunciare alle sport neanche in vacanza. Ultimo, ma non meno importante, un family hotel a 5 stelle dove i genitori possono finalmente tirare il fiato e, i più piccoli, godersi una vacanza ricca di intrattenimento. Falkensteiner Family Hotel Diadora: il cinque stelle per tutta la famiglia I family hotel non sono tutti uguali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Family hotel in Croazia, il Falkensteiner Family Hotel Diadora a Punta Skala

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Falkensteiner Family Hotel Diadora, Zadar, Croatia | Travel With Chhaya

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