Il 60% dei family office sta riorganizzando i propri investimenti, puntando su nuove strategie e tecnologie come l'intelligenza artificiale. Questa tendenza vede l'IA sostituire le criptovalute nei portafogli, con un focus crescente su strumenti digitali avanzati. La riallocazione dei capitali si concentra su soluzioni innovative, mentre le criptovalute vengono meno preferite rispetto alle tecnologie emergenti. Non sono state fornite indicazioni sui settori di investimento specifici o sui motivi di questa transizione.

? Domande chiave Come stanno riallocando i capitali il 60% dei family office?. Perché l'intelligenza artificiale sta sostituendo le criptovalute nei portafogli?. Quali rischi minacciano la continuità dei patrimoni durante il passaggio generazionale?. Come cambierà il ruolo del dollaro nelle strategie di diversificazione?.? In Breve Il 65% dei family office investe nell'intera catena del valore dell'intelligenza artificiale.. L'88% degli operatori nel Sud-Est asiatico è già attivo nel settore tecnologico.. Solo il 24% dei gestori destina quote marginali al mercato delle criptovalute.. Il 65% degli intervistati prevede un futuro indebolimento del dollaro come valuta di riserva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Family Office: il 60% punta su nuove strategie e sull’IA

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

12thTransPacific - Panel 5: Growth and Strategic Expansion

Notizie e thread social correlati

Investimenti, le scelte di tendenza dei Family office: IA tema dominante, dollaro sotto pressioneI family office globali stanno ribilanciando i portafogli, puntando su resilienza e diversificazione.

IA e strategie integrate: ecco le nuove regole del marketing digitaleDurante la 27esima edizione degli Interactive Key Award, tenutasi a Milano, si è parlato di come l'intelligenza artificiale e le strategie integrate...

Argomenti più discussi: Family office, allocazioni si spostano verso emergenti e alternativi. Cala fiducia nel dollaro; Del Vecchio jr apre un ufficio del family office a Roma e trasferisce la residenza lì; Family office investono su chip ed energia durante la guerra in Iran; Delfin, più banche per il prestito da 11 miliardi a Del Vecchio jr che arriva alla firma.

Family office, allocazioni si spostano verso emergenti e alternativi. Cala fiducia nel dollaro(Teleborsa) - Per la prima volta, il 60% dei family office globali prevede di modificare l'allocazione strategica degli asset nei prossimi 12 mesi, segnando il livello più alto mai registrato. È quant ... borsa.corriere.it