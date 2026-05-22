Si chiama ’ Airbag dipendenti ’ ed è un progetto mirato a garantire un aiuto a tutti i lavoratori che si trovano in difficoltà. L’idea è di Mimmo Andriani, una delle figure più rilevanti del Club Family Hotel, la catena alberghiera più importante d’Europa nel settore del turismo per famiglie con bambini. La società dell’imprenditore Andrea Falzaresi gestisce 15 grandi alberghi e villaggi sulla riviera, in tutte le tre province della costa romagnola. É un’azienda che dà lavoro a circa 700 dipendenti e collaboratori. Sono donne e uomini, di cui molti giovani, ma ci sono anche lavoratori fedelissimi che da oltre dieci anni qui danno il loro meglio per accogliere, offrire servizi e far divertire i turisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Club Family Hotel lancia l’airbag dipendenti

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