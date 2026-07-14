Falconara prova a vendere il Rolex ma gli rifilano banconote false | raggiro da 20mila euro e addio al Daytona
Un uomo di 40 anni è stato ascoltato in tribunale a Falconara, dove ha spiegato di non conoscere bene il compratore del Rolex Daytona da 20mila euro. La vendita si è conclusa con il pagamento in gran parte con banconote false. La vicenda riguarda un raggiro che avrebbe causato una perdita di circa 20mila euro. La persona coinvolta ha riferito di aver conosciuto il venditore solo di nome.
FALCONARA - «Il compratore non lo conoscevo, se non di nome». Ha ricostruito così, davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, il 40enne chiaravallese accusato di truffa per la vendita di un Rolex Daytona da 20mila euro conclusa, secondo l’accusa, con la consegna di banconote quasi tutte false. Il raggiro sarebbe avvenuto il 14 gennaio 2023 all’Ego Hotel di Ancona ai danni di un falconarese di 67 anni, proprietario dell’orologio. Dei 20mila euro pattuiti, soltanto 1.400 risultarono autentici. L’imputato, amico della vittima e intermediario nella trattativa per un compenso di 500 euro, ha spiegato che il presunto compratore gli consegnò quattro mazzette da 5mila euro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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