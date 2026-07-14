Falconara prova a vendere il Rolex ma gli rifilano banconote false | raggiro da 20mila euro e addio al Daytona

Notizia in breve

Un uomo di 40 anni è stato ascoltato in tribunale a Falconara, dove ha spiegato di non conoscere bene il compratore del Rolex Daytona da 20mila euro. La vendita si è conclusa con il pagamento in gran parte con banconote false. La vicenda riguarda un raggiro che avrebbe causato una perdita di circa 20mila euro. La persona coinvolta ha riferito di aver conosciuto il venditore solo di nome.