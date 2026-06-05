A Sora, un uomo di 52 anni è stato denunciato per aver tentato di usare 74 banconote false da 50 euro. Le banconote sono state sequestrate durante le verifiche.

Un uomo è stato denunciato e 74 banconote sequestrate a Sora: l’indagato, un 52enne residente nel sorano, è stato accusato di spendita e introduzione nello stato di monete falsificate dopo una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di denaro contraffatto. La perquisizione e il ritrovamento delle banconote false Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora hanno dato esecuzione a una perquisizione mirata presso l’abitazione dell’uomo. Intorno alle ore 07.00, il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sora, il caso delle 74 banconote da 50 euro false ma "perfette": 52enne denunciato

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