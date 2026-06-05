Sora sequestrate 74 banconote false da 50 euro Denunciato un 52enne

Notizia in breve

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha sequestrato 74 banconote false da 50 euro. Un uomo di 52 anni, residente nella zona, è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di spendita e introduzione nel territorio di monete contraffatte. Le banconote sono state trovate durante un controllo, e l’uomo è stato successivamente identificato e denunciato.