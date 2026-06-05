Sora sequestrate 74 banconote false da 50 euro Denunciato un 52enne
Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha sequestrato 74 banconote false da 50 euro. Un uomo di 52 anni, residente nella zona, è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di spendita e introduzione nel territorio di monete contraffatte. Le banconote sono state trovate durante un controllo, e l’uomo è stato successivamente identificato e denunciato.
Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà un uomo di 52 anni, residente nel Sorano, con l'ipotesi di reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.L'intervento è stato condotto dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie e thread social correlati
Stamperia clandestina a Torre Annunziata, sequestrate banconote false per oltre 2,8 milioni di euroNella città di Torre Annunziata è stata scoperta una stamperia clandestina di banconote false.
Controlli ad “alto impatto” nel residence: sequestrate banconote false e stupefacentiNella mattina di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli intensivi nel residence “I Giardini D’Atena” situato nella frazione di Merine,...