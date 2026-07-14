Una notizia falsa circolava riguardo al ricovero di un'attrice famosa, ma è stata smentita. La nipote ha confermato che l'attrice non è in ospedale e sta bene. Ha pubblicato un video sui social in cui afferma di aver parlato con la zia e che questa è in buona forma. La notizia di un ricovero e di condizioni di salute precarie non corrisponde alla realtà.

Sophia Loren non è in ospedale ed è in buone condizioni. Smentita la fake news che voleva l’attrice ricoverata e con condizioni di salute precarie. Alessandra Mussolini ha voluto rassicurare i fan preoccupati e sui social ha pubblicato un video nel quale racconta di aver parlato con la zia. “Sta a casa, sta benissimo”, ha dichiarato. Inoltre conferma che “è piena di vita“. Ha anche mandato un messaggio ai fan, che l’hanno riempita di messaggi in questi giorni e durante tutta la sua carriera. A loro dice: “Grazie per l’affetto e per la vicinanza”, riporta. Fake news sul ricovero di Sophia Loren Alessandra Mussolini ha smentito la notizia del ricovero della zia Sophia Loren. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fake news su Sophia Loren ricoverata, la nipote Alessandra Mussolini rassicura tutti: "Zia è piena di vita"

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