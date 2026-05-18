Fabrizio Corona ha pubblicato una nuova affermazione sul suo blog, intitolato “Falsissimo”, in cui accusa alcuni giocatori del Napoli di aver pagato per danneggiare l’immagine di un ex allenatore. Contestualmente, Corona ha annunciato l’intenzione di presentare una richiesta di patteggiamento in un procedimento per bancarotta. La dichiarazione alimenta ancora una volta l’attenzione intorno alle sue attività e alle sue dichiarazioni sul mondo del calcio.

Se c’è una cosa che Fabrizio Corona ha azzeccato è il nome del suo blog: “Falsissimo”. E cosi, ecco spuntare un altro scoop, molto presunto, che riguarda ancora una volta il calcio. In particolare, i giocatori del Napoli che lo avrebbero “pagato per sputtanare Antonio Conte”. Mentre punta al patteggiamento per bancarotta. Domani ci sarà l’udienza di Milano che lo riguarda e riguarda una sua vecchia società fallita, con risarcimenti che avrebbe già effettuato per evitare il peggio. Le accuse di Corona. “Dentro il Napoli si vive una situazione assurda”, attacca Corona. “Conte gestisce tutto in maniera totalitaria: Oriali, Stellini, il fratello, tutti seguono le sue direttive. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultima di Fabrizio Corona: “I giocatori del Napoli mi hanno pagato per sputtanare Conte”, e punta a patteggiare per bancarotta

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Intervista a FABRIZIO CORONA, da Calciopoli 2.0 fino al NAPOLI ed il futuro di CONTE

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