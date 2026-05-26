Tentata estorsione della Scu | chiesta condanna a 18 anni e mezzo per Parisi

A Brindisi, un imputato è stato accusato di aver tentato un'estorsione ai danni di una organizzazione criminale. La richiesta di condanna è di 18 anni e mezzo di carcere, con una multa di 10.000 euro. L'accusa sostiene che l'azione sarebbe stata compiuta da alcuni membri di un gruppo affiliato alla Sacra Corona Unita, tra cui un uomo di 45 anni. La vicenda riguarda un tentativo di estorsione avvenuto nel contesto di attività criminali organizzate.

BRINDISI - Chiesta una condanna pari a 18 anni e mezzo di reclusione (e 10 mila euro di multa) a carico di Tobia Parisi, imputato per un tentativo estorsivo che sarebbe stato eseguito da alcuni esponenti della frangia dei “mesagnesi” della Sacra Corona Unita, tra i quali proprio il 45enne nato a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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