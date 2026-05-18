Falsissimo Meret querelerà Fabrizio Corona dopo le sue dichiarazioni

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha annunciato che presenterà una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona. La decisione arriva in seguito alle dichiarazioni fatte dall’ex paparazzo durante l’ultima puntata del format su YouTube intitolato “Falsissimo”. Corona aveva rilasciato parole che coinvolgevano Meret, portandolo a prendere questa iniziativa legale. La denuncia è stata comunicata ufficialmente e sarà valutata dagli organi competenti.

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Il portiere del Napoli Alex Meret denuncerà Fabrizio Corona dopo le dichiarazioni rilasciate su di lui nel corso dell'ultima puntata di “Falsissimo”, il format in onda su Youtube. Ad annunciarlo è Radio Crc, emittente partner ufficiale del club azzurro. Accuse gravi quelle nei confronti del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FALSISSIMO EP 03 | FABRIZIO CORONA CONTRO MEDIASET !!! ESCLUSIVO Sullo stesso argomento Fabrizio Corona porta “Falsissimo” in tour: le tappe a RomaDopo la rimozione della puntata del 2 marzo dai canali web, la risposta di Falsissimo sarà dal vivo. Leggi anche: "Falsissimo": Fabrizio Corona sul palco senza filtri Corona accusa Meret a Falsissimo, il portiere del Napoli adirà le vie legaliAlex Meret insieme al suo entourage ed ai suoi avvocati adirà le vie legali per tutelare la sua immagine rispetto a quanto riferito da Fabrizio Corona. areanapoli.it Fabrizio Corona: un gruppo di giocatori del Napoli mi ha pagato per sputtanare Antonio Conte, il leader è MeretPuntata di Falsissimo di Fabrizio Corona tutta sullo spogliatoio del Napoli. Da prendere ovviamente con le pinze ... ilnapolista.it