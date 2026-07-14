Al BCT Festival di Benevento, Fabio Esposito e Barbara Foria hanno parlato della loro collaborazione artistica, iniziata tramite i programmi della serie Pazzi di. Hanno spiegato che il loro rapporto si basa sulla complicità, l’ironia e il desiderio di divertirsi, sottolineando che nessuno dei due vuole assumere il ruolo di protagonista o “diva”.

Complicità, ironia e tanta voglia di divertirsi. Al BCT Festival di Benevento, Fabio Esposito e Barbara Foria hanno raccontato la nascita del loro sodalizio artistico, nato grazie ai programmi della serie Pazzi di. e diventato rapidamente uno dei più apprezzati dal pubblico. Tra aneddoti, battute, nuovi progetti in arrivo e riflessioni sul lavoro nel mondo dello spettacolo, i due artisti si sono raccontati a cuore aperto, confermando una sintonia che va ben oltre il piccolo schermo. Intervista a Barbara Foria e Fabio Esposito. Come è nata la vostra coppia artistica? Fabio Esposito: «Questa volta mi prendo tutti i meriti. Quando nacque il primo progetto per Food Network, Pazzi di Pizza, inizialmente si pensò a una coppia composta da un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Fabio Esposito e Barbara Foria al BCT Festival: “Il nostro segreto? Nessuno dei due vuole fare la diva”

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Barbara Foria e Fabio Esposito al BCT Festival del Cinema e della Televisione di Benevento

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