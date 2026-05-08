Barbara Foria con Basta un filo di rossetto chiude la stagione teatrale dell' auditorium Sirena di Francavilla al Mare

Sabato 16 maggio alle 21 all’auditorium Sirena di Francavilla al Mare si terrà lo spettacolo “Basta un filo di rossetto”, interpretato da Barbara Foria. Lo spettacolo, scritto dalla stessa Foria con Manuela D’Angelo e Stefano Vigilante, sarà diretto da Marco Terenzi e prodotto da Stefano Francioni. L’evento chiuderà la stagione teatrale presso il teatro della cittadina.

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Sabato 16 maggio, alle ore 21, all’auditorium Sirena di Francavilla al Mare, si terrà lo spettacolo “Basta un filo di rossetto”, con Barbara Foria, scritto dalla stessa interprete insieme a Manuela D’Angelo e Stefano Vigilante e con la regia di Marco Terenzi per una produzione Stefano Francioni.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Massimo Ghini in scena all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare con "Noi Giuda"Le musiche originali sono state composte da Paolo Vivaldi in collaborazione con Aldina Vitelli, l’aiuto regia è di Lorenzo Rossi, i video sono stati... La band britannica Matt Bianco in concerto all'auditorium Sirena di Francavilla al MareVenerdì 27 marzo, alle ore 21, all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, si terrà il concerto del gruppo britannico Matt Bianco, già sold out da... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cosa fare a Milano oggi 4 maggio: Massimo Ranieri in concerto all’Arcimboldi e Galiano al Carcano; Flotilla, presidio davanti alla prefettura di Milano; Michele Mariotti alla Scala con Mendelssohn e Dvo?ák; Cosa fare a Milano a Maggio 2026: Gli Eventi da Segnare in Agenda. «Il bello della vita? L’ironia». Domenica al Politeama di Tolentino Barbara Foria in Basta un filo di rossettoChiamatela woman in red, non sbaglierete: il rosso è il colore che l’accompagna da sempre. Barbara Foria porterà tutta la sua comicità al teatro Politeama di Tolentino. Basta un filo di rossetto, ... corriereadriatico.it Barbara Foria: porto Scianel a Roma, tiene affari incredibili…Roma, (askanews) – Barbara Foria porta a teatro anche la famosa parodia di Scianel che fa in tv a Colorado. La comica napoletana torna dal 29 maggio al Teatro Sala Umberto di Roma con il nuovo ... affaritaliani.it “Fatevi belli…” Barbara Foria ci manda un video messaggio in vista dello spettacolo di sabato… e dice di sentirsi già una Sirena. Guardatelo “Basta un filo di rossetto” Sabato 16 maggio 2026 – ore 21.00 Ultimissimi biglietti disponibili: https://ww - facebook.com facebook