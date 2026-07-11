Tempo di lettura: < 1 minuto Il legame con il Napoli nasce da lontano, dai ricordi d’infanzia e dalla passione trasmessa dal padre. Ospite del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, il conduttore tv Fabio Esposito ha raccontato un episodio che custodisce con affetto: “Avevo sei o sette anni quando mio padre, che ora non c’è più, riuscì a far entrare otto persone allo stadio con appena due biglietti. Eravamo piccoli e non c’erano i tornelli all’epoca. Era un Napoli-Parma di molto tempo fa”. Un amore per gli azzurri che, secondo Esposito, trova un riflesso anche nel capoluogo sannita. “Quando si parla del Napoli da noi si ferma tutto anche se al bar stai affrontando un argomento importante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - BCT/ Fabio Esposito: “Vigorito un grande presidente che merita la A”

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