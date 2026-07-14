Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 si terrà domenica 19 luglio 2026, con l’evento che sta subendo un’anticipazione rispetto agli anni passati, passando da fine agosto a metà luglio. La Ferrari ha vinto molte volte in passato in questa gara, ma nessuna vittoria è arrivata negli ultimi dieci anni. La 71ª edizione del Gran Premio si svolgerà quest’anno, consolidando la tradizione di una delle gare più longeve del calendario.

L’edizione numero 71 del Gran Premio del Belgio di Formula 1 avrà luogo domenica 19 luglio 2026. La gara sta venendo anticipata sempre di più (da fine agosto, negli ultimi anni ci si è progressivamente spostati a metà luglio). Andando avanti di questo passo, si tornerà alla collocazione primaverile di un tempo! Scherzi a parte, la Ferrari ha un rapporto eccellente con questo appuntamento, avendovi raccolto ben 18 vittorie. Proprio per questa ragione, sorprende che nel decennio corrente le Rosse non siano ancora riuscite a imporsi nel contesto delle Ardenne. L’ultima affermazione è difatti datata 2019, mentre il Cavallino Rampante non ha mai primeggiato negli anni ’20 contemporanei. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari in Belgio. Tante vittorie ‘Rosse’, ma nessuna in questo decennio…

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