Il 14 giugno si terrà la 36ª gara del campionato mondiale di F1 al circuito di Montmelò. La Ferrari non ha vinto questa tappa dal 2013. Ricordati i successi di Schumacher e Alonso, le imprese più celebri della scuderia in questa pista. La squadra non è riuscita a conquistare il podio in questa gara negli ultimi dieci anni. La corsa rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario del campionato.

Domenica 14 giugno avrà luogo la trentaseiesima gara valida per il Mondiale di F1 ospitata dalla pista del Montmelò. Tuttavia, in questo 2026, l’autodromo edificato sulle colline a nord di Barcellona organizzerà il Gran Premio di Catalogna e non più quello di Spagna, trasferito nel circuito cittadino di Madrid. La Ferrari non ha un rapporto particolarmente amichevole con il tracciato catalano, che anzi sovente ha detto male alle Rosse. D’altronde, si parla di un contesto dove generalmente viene premiata la monoposto migliore. Non a caso, gran parte delle affermazioni della Scuderia di Maranello sono concentrate fra il 2001 e il 2008 . Resta il fatto che, talvolta, si sono ammirate autentiche magie del pilota. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari al Montmelò. Restano epiche le imprese di Schumacher e Alonso, ma le Rosse non vincono dal 2013

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