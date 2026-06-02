F1 i precedenti della Ferrari a Montecarlo Nel Principato le Rosse seguono fasi precise!

La Ferrari si prepara per il Gran Premio di Monaco, in programma domenica 7 giugno. Nel Principato, la scuderia ha seguito strategie precise nelle edizioni passate, con record di vittorie e piazzamenti. Le monoposto rosse hanno partecipato a numerose edizioni, ottenendo risultati significativi su circuiti cittadini e strade chiuse. La storia della squadra nel GP di Monaco evidenzia una costante presenza e performance nel corso degli anni, mantenendo un legame stretto con questa gara.

La settantaduesima edizione del Gran Premio di Monaco di F1 avrà luogo nella giornata di domenica 7 giugno. L’anticipo del GP del Canada ha fatto sì che la gara monegasca slittasse di un paio di settimane. Non è tuttavia una novità assoluta vedere l’appuntamento del Principato nel sesto mese dell’anno. Era già capitato in passato, l’ultima volta nel 2003. Curiosa la situazione della Ferrari. Complessivamente, il rapporto con Montecarlo non è un granché. Il Cavallino Rampante ha raccolto poco, in relazione al numero di Gran Premi tenuti nella storia. Tuttavia, negli ultimi anni, il circuito della Città-Stato è diventato una sorta di roccaforte, nella quale ottenere risultati di rilievo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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