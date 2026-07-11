Paolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia. La nomina è stata confermata dopo un accordo con la federazione. Maldini sarà affiancato dall’ex Milan Leonardo, anche lui ex calciatore. La nomina segue le recenti modifiche alla struttura tecnica della federazione. Maldini e Leonardo assumono ruoli strategici per le rappresentative nazionali e i settori giovanili. La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime ore.

Paolo Maldini alla fine ha detto sì, come l’uomo del monte. Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia. Cin lui un altro ex Milan il brasiliano Leonardo. Lo ha comunicato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale, con lui Leonardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PAOLO MALDINI VERSO IL NO A NUOVO DIRETTORE TECNICO DELLA NAZIONALE

Notizie e thread social correlati

Nazionale, Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo advisor: parte la rivoluzione di MalagòIl presidente della Federcalcio ha annunciato che Paolo Maldini ricoprirà il ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia, mentre Leonardo...

Leggi anche: Ex Milan, Maldini nuovo direttore tecnico della Nazionale? Malagò stringe i tempi

Temi più discussi: Dt Nazionale, crescono le quotazioni di Paolo Maldini; Paolo Maldini in stand-by, chi sarà il nuovo dt della FIGC di Malagò: Ci può anche essere una sorpresa; Malagò sul nuovo ct: Corsa a due? Mica tanto... . Poi su Maldini: Ha i requisiti che si aspettano gli italiani; Maldini, sì più vicino: un ultimo ostacolo e tornerà in Nazionale.

Maldini ha accettato il ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Leonardo lavorerà al suo fianco. Dopo giorni di riflessione, Paolo Maldini ha detto sì all’Italia: sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale. A svelarlo è stata l’Agenzia ANSA in seguito a un conf x.com

Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico del Club Italia: parte la rivoluzione di MalagòPaolo Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Inizia la rivoluzione dell'Italia. Giovanni Malagò annuncia due nuove figure che guideranno la ... ilmattino.it

Nazionale, Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo advisor: parte la rivoluzione di MalagòInizia la rivoluzione dell'Italia. Giovanni Malagò annuncia due nuove figure che guideranno la ripartenza dell'Italia di calcio. Si tratta di due ex leggende del Milan, Paolo Maldini e Leonardo. Paolo ... ilmessaggero.it

[Moretto] Il candidato principale per ricostruire l'area sportiva del Milan è ora Markus Krosche. Le trattative sono in corso e sono avanzate tra Krosche e il Milan, vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime ore. Krosche potrebbe unirsi al Milan come R reddit