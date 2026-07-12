Capello promuove Maldini e Leonardo | Sono le persone giuste per rilanciare la Nazionale ma vanno giudicati su 7-8 anni

Da calcionews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fabio Capello ha espresso fiducia nella coppia formata da Paolo Maldini e Leonardo, ritenendoli le persone adatte per rilanciare la Nazionale. Ha commentato che il loro operato andrà valutato su un arco di sette-otto anni. L’ex allenatore ha inoltre sottolineato di sostenere il nuovo assetto del Club Italia, senza specificare ulteriori dettagli.

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L’ex allenatore Fabio Capello dice la sua su Paolo Maldini e Leonardo: fiducia nel nuovo Club Italia. La sua analisi. Fabio Capello promuove senza esitazioni la nuova coppia alla guida del Club Italia. L’ex allenatore e opinionista, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato la nomina di Paolo Maldini e Leonardo nel nuovo progetto tecnico della Nazionale, esprimendo piena fiducia nelle scelte della FIGC. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Per Capello, l’arrivo dell’ex capitano del Milan rappresenta un passaggio fondamentale per provare a rilanciare il calcio italiano dopo anni complicati. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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