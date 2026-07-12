Fabio Capello ha espresso fiducia nella coppia formata da Paolo Maldini e Leonardo, ritenendoli le persone adatte per rilanciare la Nazionale. Ha commentato che il loro operato andrà valutato su un arco di sette-otto anni. L’ex allenatore ha inoltre sottolineato di sostenere il nuovo assetto del Club Italia, senza specificare ulteriori dettagli.

L’ex allenatore Fabio Capello dice la sua su Paolo Maldini e Leonardo: fiducia nel nuovo Club Italia. La sua analisi. Fabio Capello promuove senza esitazioni la nuova coppia alla guida del Club Italia. L’ex allenatore e opinionista, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato la nomina di Paolo Maldini e Leonardo nel nuovo progetto tecnico della Nazionale, esprimendo piena fiducia nelle scelte della FIGC. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Per Capello, l’arrivo dell’ex capitano del Milan rappresenta un passaggio fondamentale per provare a rilanciare il calcio italiano dopo anni complicati. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Capello promuove Maldini e Leonardo: «Sono le persone giuste per rilanciare la Nazionale ma vanno giudicati su 7-8 anni»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guardiola ct della Nazionale, la pazza idea di Maldini e Leonardo (ma c’è anche Ancelotti)Il nome più ricorrente tra i candidati alla guida della nazionale italiana è quello di Pep Guardiola, indicato come il sogno di Maldini e Leonardo,...

Nazionale, Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo advisor: parte la rivoluzione di MalagòIl presidente della Federcalcio ha annunciato che Paolo Maldini ricoprirà il ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia, mentre Leonardo...

Capello promuove Maldini: Quello che ha fatto in rossonero si è visto. Non è uno yes manFabio Capello ha commentato con estrema positività la scelta di affidare la direzione tecnica della Nazionale a Paolo Maldini ... milannews.it

Capello incorona Maldini: È l'uomo giusto per l'Italia. Ha bisogno di piena autonomiaFabio Capello non ha dubbi: la scelta di affidare a Paolo Maldini un ruolo centrale nel nuovo corso della FIGC è quella corretta. tuttomercatoweb.com