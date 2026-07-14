Ex Fim adesso è scontro totale | | Sono necessarie risposte chiare

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le associazioni ambientaliste chiedono risposte chiare sull’ex Fim, mentre il dialogo con l’amministrazione si blocca. La discussione tra le parti rimane senza progressi e le interlocuzioni si prolungano senza esiti concreti. La situazione si aggrava con il passare dei giorni, senza soluzioni definite. La mancanza di comunicazioni ufficiali alimenta le tensioni e la richiesta di chiarimenti si intensifica. La questione resta irrisolta, con le parti ancora lontane da un accordo.

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Resta un dialogo tra sordi quello tra l’amministrazione e il coordinamento delle associazioni ambientaliste per l’ex Fim e intanto si allungano i tempi, e slittano a settembre (doveva tenersi a giugno) per la conferenza di servizi (decisoria?) in cui alla proprietà è stato chiesto di presentare un progetto di bonifica aggiornato, "contemplando anche la possibilità di demolire e ricostruire la ‘cattedrale’" dice il sindaco Massimiliano Ciarpella. Partendo dalle risultanze delle azioni messe in campo sulla questione, Ciarpella spiega che "lo studio commissionato all’UniBo è stato molto chiaro: non è possibile recuperare il bene, né metterlo in sicurezza in maniera definitiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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