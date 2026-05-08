Contaminazione del Sarno Odierna | Ora servono risposte chiare

Una richiesta di chiarimenti sulla contaminazione del fiume Sarno è stata depositata ufficialmente in Consiglio Regionale della Campania. La richiesta arriva in un momento in cui la situazione ambientale del corso d’acqua è al centro dell’attenzione pubblica e delle istituzioni. La documentazione depositata mira a ottenere informazioni dettagliate sulle cause e sulle eventuali azioni intraprese per affrontare il problema. La discussione proseguirà nelle sedi istituzionali competenti.

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Le due sorgenti ricadono nel sistema di approvvigionamento idrico gestito da GORI S.p.a. e alimentano un bacino che serve oltre cinquanta Comuni delle province di Salerno e Napoli. «La situazione impone il massimo livello di attenzione istituzionale. Parliamo di superamenti rilevati con continuità per oltre tre anni in un territorio già profondamente segnato dall’emergenza ambientale del bacino del Sarno. Per questo era doveroso chiedere chiarimenti formali alla Regione Campania», dichiara Odierna. Nell’interrogazione vengono sollevati diversi punti ritenuti centrali: dalla mancata istituzione del Tavolo Tecnico previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Contaminazione del Sarno, Odierna: “Ora servono risposte chiare” Notizie correlate Odierna: “Presentata un’interrogazione sul dimensionamento scolastico a Sarno”Tempo di lettura: 2 minuti «Oggi ho presentato, insieme al collega Francesco Iovino, un’ interrogazione a risposta scritta al Presidente del... Droni in agricoltura, Confai: passo avanti sulla semplificazione, ora servono regole operative chiare“L’approvazione della recente risoluzione in Commissione Agricoltura del Senato è un segnale positivo verso un maggiore impiego dei droni nel settore... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Allarme acque contaminate, cresce la preoccupazione: Controllate pozzi e filiera agroalimentare; Contaminazione delle acque sotterranee: parlano i sindaci di Scafati e Sarno; Dati acque sotterranee della Campania: inquinamento delle falde, non c'è più tempo per i rinvii; Campania, allarme veleni nelle acque sotterranee. La Regione: Subito indagini. Dati acque sotterranee della Campania: inquinamento delle falde, non c’è più tempo per i rinvii Ente parco del bacino idrografico del fiume SarnoNon c’è più tempo per i rinvii. L’allarme colpirebbe anche il cuore del Bacino del Sarno, toccando comuni chiave come Angri, Sarno, Scafati e Striano. Potremmo essere dinanzi a un inquinamento silen ... noinotizie.it Angri, Ferraioli denuncia allarme contaminazione cancerogena nelle acque (Video) Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli interviene dopo l’allarme regionale sulla contaminazione delle acque sotterranee in Campania.... - facebook.com facebook