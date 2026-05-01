le risposte necessarie per il lavoro dignitoso

Il Primo Maggio di quest’anno si concentra sul diritto a un lavoro dignitoso. Per garantire condizioni di lavoro più giuste, è fondamentale rinnovare i contratti di impiego. La questione delle retribuzioni rimane centrale, poiché senza una paga adeguata non si può parlare di dignità nel lavoro. La giornata evidenzia la necessità di interventi concreti per migliorare le condizioni di chi lavora.

ITALIA. Quest’anno il Primo Maggio ha come tema il lavoro dignitoso. Ma non c’è dignità senza una retribuzione adeguata: per ottenerla, la prima cosa da fare è rinnovare i contratti di lavoro. Pratica del tutto disattesa, per esempio, con i contratti della sanità, dell’assistenza privata ospedaliera e del socio-sanitario in stallo rispettivamente dai 6 ai 13 anni. Ad aggravare, poi, la situazione si aggiunge il continuo moltiplicarsi dei «contratti pirata» i quali creano condizioni peggiorative dal punto di vista normativo e salariale. Un dumping contrattuale che da tempo il sindacato confederale è impegnato a eliminare. Infatti, è interesse di tutti rimettere al centro il protagonismo del lavoro stabile, ben retribuito e contrattualizzato.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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